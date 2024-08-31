陸上の世界トップ選手が集うダイヤモンドリーグ（DL）の第13戦がイタリア・ローマ（日本時間31日）で行われ、男子100mに出場したサニブラウン アブデルハキーム（25、東レ）が10秒05（＋0.3）で5位だった。パリオリンピック™で同種目銅メダルのF.カーリー（29、アメリカ）や200m金メダリストのL.テボゴ（21、ボツワナ）ら強豪揃いのなか、五輪後初レースとなったサニブラウン。1レーンでスタートしたサニブラウンは中盤まで