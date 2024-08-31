女優の池田エライザが30日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ『地面師たち』のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】スタイル抜群の池田エライザミニスカから美脚あらわ綾野剛と豊川悦司がダブル主演するドラマ『地面師たち』。実在の地面師事件に着想を得た新庄耕による同名小説を大根仁監督がドラマ化した。不動産売買をエサに巨額の金をだまし取る詐欺師集団“地面師”による前代