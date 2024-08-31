水川あさみが主演を務め、櫻井翔が共演する金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』（TBS系／毎週金曜22時）の第10話が30日に放送され、清家（櫻井）が道上（水川）に謎めいた提案をすると、ネット上には「どゆこと？」「告白！？」「え？結婚？？」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】第10話では謎のヘルパー・田所礼子（和田光沙）の怪演も話題に道上は再び清家の母・浩子