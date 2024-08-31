人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが30日までに、エックスを更新。自身の免許証を公開すると、ファンから反響が集まった。【写真】免許証公開の168cm人気グラドル、大胆な“グラビア姿”など（20枚）川瀬は「【ご報告】この度、川瀬もえは普通自動車第一種運転免許を取得しました！」と報告。「台風が接近していて心配でしたが無事に試験一発合格できました＼川瀬もえMT