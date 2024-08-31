◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（３０日、岐阜・ゴルフ５ＣみずなみＣ＝６５５９ヤード、パー７２）ツアー参戦２戦目の須藤弥勒（１３）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は１バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７８で１０７位だった。１番でバーディー発進で首位に立ったがその後、得意のパットに苦しんだ。村田歩香（１８）＝ニトリ＝、ささきしょうこ（２８）＝日本触媒＝、台湾の呉佳晏（２０）＝フリー＝が