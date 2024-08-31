お笑いトリオ「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が３０日に自身のインスタグラムを更新し、退院したことを報告した。今月２６日に第３子女児の出産を発表した近藤。「たくさんのお祝いコメント本当にありがとうございました本日無事に退院いたしました」と報告し、入院中や出産時の様子をつづった。病院での赤ちゃんとの２ショットなど複数枚のショットを添えると、「これから１か月、しっかりべびちゃ