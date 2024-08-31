8月28日、藤井聡太七冠（22）は、「王位戦」を制して5連覇とし、2つ目の永世称号「永世王位」を獲得した。なぜ藤井氏はこれほどまでに強いのか？その“強さの理由”を永世名人の谷川浩司氏が、今年、藤井氏が挑んだ名人初防衛戦を通して語る。【画像】藤井聡太について語った谷川浩司十七世名人◆◆◆痛恨の一手名人戦第1局は、藤井名人が作戦を選びやすいとされる先手番でしたが、序盤から後手番の豊島さんの練りに練った作戦