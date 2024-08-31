国民的スターの“欽ちゃん”こと萩本欽一さんと妻の澄子さん（スミちゃん）を描いたスペシャルドラマ「欽ちゃんのスミちゃん〜萩本欽一を愛した女性〜」が8月31日午後9時過ぎから日本テレビ系「24時間テレビ」内で放送される。【写真】この記事の写真を見る（6枚）欽ちゃんが妻の死後に最初に明かした秘話を『ありがとうだよ スミちゃん 欽ちゃんの愛妻物語』（文藝春秋刊）から一部抜粋してお届けします。◆◆◆夏の暑い