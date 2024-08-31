着々と設計が進んでいます。「イージス・システム搭載艦」新イメージが公開防衛省は2024年8月30日、来年度予算の概算要求の概要を公表。その中で、今年度から建造が開始される新艦種「イージス・システム搭載艦」の新たなイメージ画像を公開しました。現時点で最新のイージス艦となる海上自衛隊まや型（画像：海上自衛隊）。イージス・システム搭載艦は、配備が中止された陸上配備型イージス・システム「イージス・アショア