ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、ザ・キンクス、ジェフ・ベックをはじめとする60年代〜70年代に数多くのアーティストのレコーディングに参加した伝説のセッション・ピアニスト、ニッキー・ホプキンズ。闘病生活を送りながら30年以上にわたり数々のミュージシャンと共演した“最高のセッション・マン”の物語に、生粋の洋楽ファンのジャーナリスト・相澤冬樹も感涙！【画像】ニッキー・ホプキンズとジョン・レノンの姿を見