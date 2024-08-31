ソト（右）と強力打線の一角を担うジャッジ（左）。(C)Getty Images史上3人目の快挙なるか。ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジへの関心が高まっている。22年にジャッジが打ち立てた大記録は記憶に新しいところだ。開幕から本塁打を量産したジャッジは、最終的にシーズン62本塁打をマーク。往年の大打者ロジャー・マリスの打ち立てたアメリカン・リーグ最多本塁打記録を更新した。ちなみにこの年は当時、エンゼルスに所属して