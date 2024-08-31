昭和21（1946）年11月3日に公布された日本国憲法の御署名原本（施行は翌年5月3日）ベストセラー『言ってはいけない』（新潮新書）から8年、常に論争的なテーマを取り上げ、エビデンスベースの"不都合な事実（ファクト）"を紹介しながら現代社会のタブーに切り込んできた橘玲氏。8月26日に発売された最新刊『DD（どっちもどっち）論「解決できない問題」には理由がある』（集英社）の目次には、・国際社会の「正義」が戦争を泥沼