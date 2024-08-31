台風10号の影響で、全国で120人を超えるけが人が出ています。台風10号による影響でこれまでに全国であわせて6人が死亡、1人が行方不明、けが人は127人となっています。愛知県では3人が死亡、2人がけがをし、宮崎県ではけが人が40人にのぼっています。このほか、鹿児島県では1人が行方不明、32人がけが。また、福岡県では1人が死亡、けが人は22人など、全国で被害が広がっています。