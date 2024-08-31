日本代表は９月５日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第１節で、中国代表と埼玉スタジアム2002で対戦する。その中国は“捨て身の作戦”に出るかもしれない。韓国メディア『OSEN』は８月29日、「史上最大級の少林サッカーを予告。中国メディア『日本とのアウェー戦は身体を投げ出して止めれば勝点の獲得は可能』」と題した記事を掲載。「どれほど乱暴なプレーをするつもりなのか？」と警鐘を鳴らした。同メディアは「