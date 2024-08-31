All Aboutが実施しているアンケートから、一般の方の不安定相場での立ち回り方を見ていきます。リアルな声から、ご自身の投資戦略の参考になるものを見つけ出してください。今回は沖縄県在住42歳女性のエピソードを紹介します。回答者プロフィール年齢性別：42歳女性同居家族構成：本人、夫、長男（12歳）居住地：沖縄県職業：パート・アルバイト世帯年収：本人100万円、配偶者400万円世帯金融資産：現預金300万円、リスク資産150