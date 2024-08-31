2024年6月時点の携帯電話契約数は2億1,772万回線を記録し、拡大を続けている。今回は携帯回線の市場トレンドについて見ていきたい。 下記のグラフは、携帯４社の2024年6月時点の契約数を整理したものだ。NTTドコモの累積回線数は9012万回線で累積シェア41.4%、KDDIは同6848万回線で同31.5%、ソフトバンクは同5161万回線で同23.7%、楽天モバイルは同751万回線、同3.4%だった。 1年前より累積シェアよりNTTドコモは0.