ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシ−（２８）が、女優・趣里（３３）主演で１０月にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ「モンスター」（月曜、後１０・００）に出演することが３０日、分かった。“感情を排除”して相手と向き合う、えたいの知れないモンスター弁護士・神波亮子（趣里）が、まるでゲームのように法廷闘争に立ち向かうリーガル・エンターテインメント。ジェシーは亮子が入所する法律事務所の若手弁護士・杉浦義弘