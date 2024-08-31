台風10号は四国付近を進んでいます。風速15メートル以上の強風域に入っている和歌山県串本町から報告です。（千葉泰真記者報告）20分ほど前からやや強い雨が降り始めました。南東の海側の方から時折、強い風ともに雨が体に当たってくるのを感じます。海面は穏やかに見えます。現在は比較的、落ち着いて見える気象状況ですが、30日は和歌山県内では一時、突風を伴った非常に強い雨が降る時間もあり、その後も強弱の雨が降った