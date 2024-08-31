［ロンドン/モスクワ３０日ロイター］ - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は、１０月から予定通り日量１８万バレルの増産を進める予定。ＯＰＥＣの複数の関係筋がロイターに明らかにした。日量２２０万バレルの自主減産を解除する計画の一環とした。自主的追加減産は２０２５年末まで継続する。原油生産を巡っては、政治危機を背景にリビアが原油生産を停止しているほ