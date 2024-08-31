INUWASIのはのんまゆが29日（木）、柔肌ボディあらわな水着ショットを公開した。【別カット】小柄ながらSEXYな美スタイルを披露したはのんまゆアイドルグループ・INUWASIのはのんまゆ。147cmと小柄ながらセクシーなスタイルを見せ、注目を集めている。はのんは29日、「緑あんま着ないんだけどどうかな~？」とXを更新。柔らかな美バストを披露したグリーンカラーの水着姿を公開した。投稿には「最高」「崇め奉りたいです」「かわい