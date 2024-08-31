◇陸上ダイヤモンドリーグ第１３戦（３０日、ローマ）男子１００メートルで世界選手権２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）が１０秒０５（追い風０・３メートル）で５位だった。パリ五輪後初戦を１０秒０台の好タイムでまとめ、年間シリーズを通してポイントの上位選手のみが出場できるファイナル（９月１３〜１４日、ベルギー）の出場権も得た。昨年のファイナルでは女子やり投げでパリ五輪金メダルの