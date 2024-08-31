韓国の６人組ガールズグループ「ＩＶＥ（アイヴ）」の日本人メンバー・レイが３０日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「４６４９」とつづり、緑のハートの絵文字を投稿。ハートの絵文字を大量に付けたショットや、「ｍｙｓｔｙｌｅ」と書いた写真を披露。レイ独自のキュートな世界観が伺える。この投稿にフォロワーからは「寝顔が赤ちゃんすぎる」「自分の個性を持ってて好き」「れいちゃんの落書きデコ