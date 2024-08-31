1913年（大正2年）生まれ。53歳で画家デビュー、91歳で亡くなるまで絵筆を取り続けた伝説の画家、塔本シスコ。2023年秋には、その人生が本人の絵とともに書籍になり、注目を集めています。2024年9月23日まで、滋賀県立美術館で作品が見られます。45歳で夫に先立たれ、48歳で脳溢血に倒れるなど、さまざまな困難を乗り越えて、ただ「描きたい」という情熱のままにキャンバスに向かい続けたシスコ。一目見たら忘れられない、エネルギ