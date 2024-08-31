藍染めにかすり模様の美しさが特長の久留米絣（くるめかすり）は、国の重要無形文化財だ。その主要生産地の福岡・久留米市で、約220万円相当の着物が盗まれる事件が起きた。【写真を見る】220万円相当の着物を盗んだ一般社団法人理事の手嶋容疑者「8月20日、男女二人が、久留米署に窃盗容疑で逮捕されました」と、社会部記者が振り返る。捕まったのは、神奈川県横浜市に住むアルバイトの手嶋信道容疑者（57）と、同じく横浜市