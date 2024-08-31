陸上の世界トップ選手が集うダイヤモンドリーグ（DL）の第13戦がイタリア・ローマ（日本時間31日）で行われ、女子1500mに出場した田中希実（24、New Balance）がシーズンベストの3分59秒69をマークし12位に入った。田中はパリオリンピック™で決勝進出こそ逃したが、自身の日本記録（3分59秒19）に迫る3分59秒70。25日に行われたDLシレジア大会（ポーランド）でも4分00秒34と快走していた。優勝は世界記録保持者でパリ五輪金