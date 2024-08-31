【パリ時事】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は３０日の記者会見で、天然痘に似た症状の感染症「エムポックス（サル痘）」が広がっているアフリカ中部コンゴ（旧ザイール）に、数日中にワクチンが到着する見通しだと述べた。第１陣の数量は不明だが、欧州連合（ＥＵ）の無償供与を中心に約２３万回分を確保しており、感染地域に順次届けられる。ＷＨＯは１４日、エムポックスの感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛