アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」のジェシー（２８）と俳優の古田新太（５８）が１０月スタートのカンテレ・フジテレビ系の月１０新ドラマ「モンスター」に出演することが３１日、わかった。ドラマは「救命病棟２４時」、「ナースのお仕事」など、長きにわたり第一線で活躍を続ける人気脚本家・橋部敦子のオリジナル作品。常識にとらわれず感情を排除して相手と向き合う、趣里（３３）演じるモンスター弁護士・神波亮子（