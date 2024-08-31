［ニューヨーク３０日ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。主要インフレ指標の内容を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来月の会合で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の大幅利下げではなく従来の２５ｂｐの利下げを決定するとの見方が強まった。米商務省が３０日発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．５％上昇し、前月と変わらずだった。ＬＳＥＧによると、米金利先物市場は来月