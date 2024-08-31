SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。8月23日（金）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。ここでは、第一子が誕生したリスナー夫婦にメンバーが祝福と感謝を伝えました。SUPER BEAVER（左から上杉研太、藤原広明、渋谷龍太、柳沢亮太）――リスナーからのメッセージこの度は私の（バンド）掛け持ちに背中を押してくださり、本当にありがとうござ