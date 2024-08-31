モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。8月28日（水）の放送では、「地方自治体のメタバース活用」に注目！ 自治体の「メタバース」開発の狙いや、現在進行中のプロジェクトについ