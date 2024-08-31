プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。8月24日（土）の放送は、元WBC世界バンタム級王者の山中慎介（やまなか・しんすけ）さんをゲストに迎え、お届けしました。山中慎介さん（左）とパーソナリティの丸山茂樹◆ボクシングを始める前から憧れていたWBCのベル