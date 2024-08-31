米コモディティ騰落率ランキング＝08/30営業日時点＝ シカゴとうもろこし 1.68％ シカゴ小麦 1.47％ シカゴ牛乳 1.1％ シカゴ大豆 0.84％ シカゴ牛 0.39％ NY天然ガス -0.46％ NY金 -1.27％ NYヒーティングオイル -1.42％ NYコーヒー -1.43％ NY改質ガソリン -1.6％ NY砂糖 -2.56％ NY銀 -2.82％ NY原油 -3.1％ ※数値は前日比％