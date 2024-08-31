NY金先物12月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2493.80（-31.90-1.26%） 金１２月限は反落。来月の米利下げ開始観測を背景に今月のドル相場は軟化したが、月末にかけてはポジション調整のドル買い戻しが優勢となったことが重し。来週月曜日のニューヨーク市場がレイバーデーで休場となることも調整を後押ししたほか、米利回りが上昇したこともドル相場を押し上げた。米コアＰＣＥデフレータな