【南ア】 貿易収支（7月）21:00 結果176.0億ランド 予想179.0億ランド前回242.0億ランド（貿易収支) 【インド】 実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）21:00 結果6.7% 予想6.8%前回7.8%（前年比) 【カナダ】 実質GDP（2024年 第2四半期）21:30 結果2.1% 予想1.8%前回1.8%（1.7%から修正）（前期比年率) 実質GDP（6月）21:30 結果0.0% 予想0.1%前回0.1%（0.2%から修正）（前月比)