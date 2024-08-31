遠藤憲一が主演するドラマ『民王R（たみおうあーる）』が、テレビ朝日系にて10月より毎週火曜21時に放送されることが決まった。2015年7月期に遠藤と菅田将暉のダブル主演で放送された『民王』が、池井戸潤の原作にインスパイアされ、『民王R』として9年ぶりに再始動する。【写真】遠藤憲一、料理を始めるまで半日かかる「何を買っていいかわからず」前作『民王』は、作家・池井戸潤が2010年に発表した同名小説を初めてドラマ化