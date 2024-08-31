【マニラ時事】フィリピンのテオドロ国防相は３０日、ベトナムのファン・バン・ザン国防相とマニラで会談し、海洋安全保障を含む防衛面で協力を強化していく方針で一致した。両国は南シナ海の権益を巡り対立しているものの、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に合意に至ったものとみられる。テオドロ氏は「ベトナム軍が創立８０周年を迎える年末までに防衛協力協定を締結する」と述べた。