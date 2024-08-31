◇パ・リーグ日本ハム5―2西武（2024年8月30日ベルーナD）日本ハムの加藤貴が6回を投げ8安打も、失策がらみの2失点（自責0）に抑えた。22年に並ぶ自己最多タイの8勝目に「飛ばしていこうと思っていた。今日だけじゃなくブルペンの皆さんに感謝したい」と振り返った。プロ9年目で初の2桁勝利に向け「（2桁を）取ったことがないので、次の1試合を大事にしたい」と気を引き締めた。