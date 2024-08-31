◇パ・リーグソフトバンク2―6ロッテ（2024年8月30日ZOZOマリン）ソフトバンクの山川穂高内野手（32）が、0―6の9回1死一塁から零封負けを阻止する29号2ランを放った。2年ぶりの大台30号到達に王手。7回3安打無失点に封じられたロッテ・佐々木朗希投手（22）からも、2回にチーム初安打となる中前打を放って5試合ぶりのマルチ安打だ。ただ、ロッテ戦11連勝中の有原航平投手（32）が5回5失点KOされ、6敗目を喫したのが誤算。