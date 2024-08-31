「武尊 VS スーパーレック・キアトモー9」ONE165・2024年1月28日「ONE Championship」とは、タイ出身の実業家チャトリ・シットヨートンが主宰するシンガポールを拠点とする格闘技団体だ。立ち技部門はムエタイ（ヒジ打ちOK、オープンフィンガーグローブ着用）とキックボクシング（ヒジ打ち禁止、ボクシンググローブ着用）に分かれている。K-1世界3階級制覇王者のキックボクサー武尊がONEのリングに初めて上がったのは今年1月28