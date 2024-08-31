ゲリラ豪雨の影響で地上入口から雨水が流れ込んだ市ヶ谷駅（読者提供写真）「イヤホンで音楽を聴いていたのですが、水が流れる音が聞こえてきて。振り返ったら地上から駅に水が滝のように流れ込んでいたんです」駅構内で雨水が浸水する現場に居合わせた30代の男性はこう振り返った。8月21日19時、気象庁は東京都港区付近で1時間に約100ミリの雨を観測したとして、記録的短時間大雨情報を出した。東京都心では、都営地下鉄国立