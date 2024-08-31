気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を長浜市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・長浜市に発表滋賀県では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長浜市□大雨警報【発表】・土砂災害31日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■甲賀市□大雨警報・土砂災害31日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■東近江市□