水野良樹・坂本冬美2021年夏に、吉岡聖恵（きよえ）さんと水野良樹さんの2人体制となったいきものがかりさん。NHKの『うたコン』など、歌番組で何度かご一緒させていただいていますが、いつお会いしても、とっても穏やかで、温かくて、笑顔が素敵なお2人です。ただ……同じ歌の世界とはいえ、レコード会社も違えば、歌のジャンルも違う者同士、お会いしたときに「今日は、よろしくお願いします」「こちらこそお願いします」と