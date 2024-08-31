タレントの東原亜希（41）が30日、インスタグラムを更新。夫で東京五輪の柔道男子日本代表監督の井上康生氏との夫婦ショットを公開した。東原は「LAまとめ」とコメントし、米ロサンゼルス旅行の様子をアップ。井上氏とのツーショットや、13歳長男、9歳の双子の姿を公開した。