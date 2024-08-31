8月30日夕方、愛知県美浜町の信号のない交差点で軽トラックとワンボックスカーが衝突し58歳の男性が死亡しました。美浜町豊丘の信号のない交差点で30日午後4時50分ごろ、軽トラックとワンボックスカーが出合い頭に衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた南知多町の中川進吉さん(58)が病院に搬送されましたが頭などを強く打ち、およそ5時間後に死亡しました。ワンボックスカーを運転していた