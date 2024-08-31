Instagramアカウント「myuuuuchan_1116」に投稿されたのは、短足マンチカンのみゅうちゃんが、パパさんに捕獲される様子です。お家の中で、ぼーっと佇んでいるところをパパさんが狙いをつけて、後ろからみゅうちゃんを捕獲します。動画は記事執筆時点で31.5万回再生を突破しており、多くのコメントが寄せられています。