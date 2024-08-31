◇陸上ダイヤモンドリーグ第１３戦（３０日、ローマ）女子１５００メートルで日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）が、パリ五輪後２戦目に臨み、３分５９秒６９の今季ベストをマークし１２位だった。パリ五輪では１５００、５０００メートルに出場した田中。５０００メートルは予選敗退し、１５００メートルの準決勝は攻めの走りで３分５９秒７０の好タイムをマークしたが敗退した。パリ五輪後初戦となった、ダイヤ