女優でモデル、アーティストの池田エライザが３０日、自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。池田はインスタグラムに「倉持ちゃん＃地面師たち＃ＴｏｋｙｏＳｗｉｎｄｌｅｒｓ」とコメントし、ライダース姿を披露。バイクに手をかけたショットやヘルメットをかぶったミディアムショット、夜の公園でのショットをアップした。この投稿にファンからは「超かっこいい！！！」「バイク乗りエラちゃんかっこよすぎてる！！