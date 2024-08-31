ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（30）が、好調だった“打撃感覚”を維持できず沈黙した。【写真】大谷翔平の前で大胆…韓国女優の“レギンス始球式”本サイト提携メディア『OSEN』は8月30日、「“フライ→三振→フライ→フライ→フライ”大谷、無安打沈黙…ドジャースは2連勝」と題し、ドジャースの試合結果に言及した。大谷は同日、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたボルチモア・オリオールズ戦に「1番・指名打者」で先