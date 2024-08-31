◇パ・リーグオリックス2―0楽天（2024年8月30日楽天モバイル）力投がようやく報われた。オリックス・曽谷が6回6安打無失点で、自身の連敗を6で脱出。7月2日楽天戦以来の6勝目を挙げた。「まずはうれしいのと、ホッとしています。ピンチでも矢印を自分に向けないで、しっかり相手と対戦できたのかなと。自分の心の持ちようであったり、全ては今までの経験が生きてきたのかなって思います」3者凡退は1度のみ。それでも