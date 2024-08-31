広島は中日戦の名古屋遠征から一夜明けた30日、球団が急きょ手配したバスと新幹線を乗り継ぎ、約5時間かけて広島へ帰り着いた。台風10号の影響で同日のヤクルト戦（マツダ）は中止。本拠地では無傷の7連勝中で、仕切り直しとなるきょう31日の同戦に向け、選手会長の堂林は「疲れました。みんな無事に帰ってこられてよかった。各自がしっかり体を休めて有意義な時間にしたい」と前を向いた。当初は前日29日のうちに大阪へ移動、